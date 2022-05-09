Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також додав, що внаслідок вчорашніх обстрілів деякі домогосподарства залишаються без світла.

Читайте також По Одещині завдали ракетний удар чотирма ракетами типу "Онікс" з Криму

Наслідки вчорашніх обстрілів Одеси

Вчора, на жаль, у нас був "урожайний" день – загалом ворог випустив 12 ракет у нашому напрямку. Спочатку вісім ракет, дві з них збили наші сили ППО – традиційно били по об'єктах інфраструктури, деякі помешкання залишаються без світла,

– повідомляє Сергій Братчук.

Речник Одеської ОВА також розповідає, що стосовно "прильотів" по обіді – вдалось знищити дві ракети, інші дві влучили у готельний комплекс, який розташовувався в межах 150 метрів до води.

Увага! Військова адміністрація Одеси наголошує, що на пляжах відпочивати вкрай небезпечно, адже небезпека полягає не тільки у тому, що вони заміновані, а й у тому, що лінію узбережжя може обстрілювати ворог.

Цей готельний комплекс зруйнований, на щастя, постраждалих немає. Але у нас є інформація, що цей готель належав колишньому члену "Партії регіонів", який був помічником сумнозвісного Ігора Маркова, який зараз десь у Москві і сказав, що "першим російським танком він мене повісить",

– додає Братчук.

Хто такий Ігор Марков. Політик родом із Одеси, відомий українофобськими поглядами, прихильник та спонсор ОРДЛО, лідер нині недіючої проросійської партії "Родіна". Прокуратура України звинувачує його у спробі посягнути на територіальну цілісність України. Переховується від українських правоохоронців в Росії з 2014 року.

"Як ми бачимо, ракета не обирає куди їй летіти. Я неодноразово говорив про рашистів, що є людський суд – а є кара Божа", – переконаний речник ОВА.

Загроза обстрілу з кораблів та підводних човнів

Якщо ми говоримо про технічні характеристики, то є загроза гарматних обстрілів по Одесі та області – висока, застерігає речник Одеської ОВА. Проте Братчук пояснює, що після втрати "Москви" вони дещо вразливіші, адже на потопленому крейсері була відповідна радіолокаційна техніка, яка забезпечувала ворогу прикриття.

Як виглядає зруйнований готель ексрегіонала на набережній Одеси: дивіться відео