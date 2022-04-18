Продолжаются бои за Мариуполь, – Генштаб

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные предпринимают штурмовые действия в районе морского порта. Там заявили, что бои за Мариуполь продолжаются до сих пор.

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Продолжаются бои за Мариуполь. Враг проводит штурмовые действия в районе морского порта,

– говорится в сообщении.

Заметим, что Генштаб ранее предупредил , что существует вероятность того, что россияне готовят высадку десанта из моря.

В Минобороны информировали, что враг может готовиться к высадке десанта именно в Мариуполе.

Также в Генштабе заявляли, что россияне не оставляют попыток установить тотальный контроль над окруженным Мариуполем.

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