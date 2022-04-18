Тривають бої за Маріуполь, – Генштаб

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові проводить штурмові дії в районі морського порту. Там заявили, що бої за Маріуполь тривають досі.

Це важливо Генштаб ЗСУ фіксує ознаки початку наступальної операції на Донбасі

Тривають бої за Маріуполь. Ворог проводить штурмові дії в районі морського порту,
– йдеться у повідомленні.

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