Як зазначають у Генштабі ЗСУ, російські військові продовжують робити все для того, щоб Маріуполь був під їхнім контролем. Не припиняються атаки й на інших напрямках.

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Окупанти відновлюють боєздатність на Сході

В основному російські загарбники зосереджують свої зусилля у районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне. Також вони продовжують намагатися встановити повний контроль над практично зруйнованим Маріуполем.

Крім того, повідомляють у Генштабі ЗСУ, окупанти ведуть наступ на Сєвєродонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках. Що стосується Донецького та Таврійського, то там вороги відновлюють свою боєздатність та поповнюють запаси.

Вони працюють над покращенням тактичного положення підрозділів, а також активізують бойові дії. Не припиняють окупанти й обстріли. Зокрема Сіверська та Покровська.

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