Российские войска потерпели поражение в боях на Киевщине. Поэтому они хотят выиграть время, чтобы перегруппироваться. Об этом сообщили в Генштабе 26 марта.

Обратите внимание Увидеть Мариуполь и сдохнуть: азовцы уничтожили еще часть российских оккупантов – видео

Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления,

– говорится в сообщении.

Оккупанты не успевают быстро "восполнять" потери. Они надеются, что активизация ДРГ в Киеве им помогут.

Интересно – Восстановление Украины после войны и эмбарго на российскую нефть – Устенко: видео