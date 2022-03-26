Російські війська зазнали поразки у боях на Київщині. Тому вони хочуть виграти час, аби перегрупуватися. Про це повідомили в Генштабі 26 березня.

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Окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління,

– мовиться в повідомленні.

Окупанти не встигають швидко "заповнювати" втрати. Вони сподіваються, що активізування ДРГ у Києві їм допоможуть.

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