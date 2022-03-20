Такое мнение в эфире 24 канала высказал член Комитета нацбезопасности и обороны ВР Федор Вениславский. Он подчеркнул, что наши Вооруженные Силы полностью контролируют ситуацию.
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Простые набеги не сработали
По словам Вениславского, периодически войска захватчика пытаются действовать шаблонно, как делали это с 24 февраля. Впрочем, сейчас они уже понимают, что простыми набегами и игнорированием тактики ничего не достигнут.
Оккупанты пытаются действовать по учебникам, но ВСУ отвечают на хитрости,
– заявил Вениславский.
Как отметил советник, сейчас есть признаки того, что российские войска снова будут пытаться атаковать Киев. Однако он заверил, что выстроенная нашими войсками линия обороны – надежная, поэтому оккупанты не достигнут своих целей.
К слову, 20 марта стало известно, что личный состав оккупанта из отдельных отрядов, который принимал участие в боевых действиях на Киевском направлении, резко сокращается. На фоне потерь и подобных обстоятельств, командование российского черноморского флота срочно ищет замену личного состава.
Вениславский рассказал о попытках оккупанта изменить тактику: смотрите видео