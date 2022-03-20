Таку думку в ефірі 24 каналу висловив член Комітету нацбезпеки і оборони ВР Федір Веніславський. Він наголосив, що наші Збройні Сили повністю контролюють ситуацію.

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Прості набіги не спрацювали

За словами Веніславського, періодично війська загарбника намагаються діяти шаблонно, як робили це з 24 лютого. Втім зараз вони вже розуміють, що простими набігами та ігноруванням тактики нічого не досягнуть.

Окупанти намагаються діяти за підручниками, але ЗСУ відповідають на хитрощі,

– заявив Веніславський.

Як зазначив радник, зараз є ознаки того, що російські війська знову намагатимуться атакувати Київ. Проте він запевнив, що вибудована нашими військами лінія оборони – надійна, тому окупанти не досягнуть своїх цілей.

До слова, 20 березня стало відомо, що особовий склад окупанта з окремих загонів, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, різко скорочується. На тлі втрат та подібних обставин, командування російського чорноморського флоту терміново шукає заміну особового складу.

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