Українські військові продовжують гідно протистояти ворогові. Тож орки продовжують шукати способи дискредитувати їх. Для цього вони масово використовують форму ЗСУ.

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Окупанти переодягаються у форму ЗСУ

У Генштабі ЗСУ зазначають, що масово фіксуються факти використання форми наших військових. Вороги роблять це для того, щоб дискредитувати ЗСУ та показати безчинства, які вони буцімто роблять.

Нагадаємо, що на Росії досі вірять у мантру про те, що Україна сама по собі проводить ракетні обстріли. Тож вороги не гребують можливістю показати, що й наші військові знищують своє ж населення. До цього потрібно бути готовими.

Що ж стосується бойових дій, то окупанти наразі зосереджують зусилля на поповненні поточних втрат. Вони займаються відновленням частково знищеної техніки, а також перекиданням іноземних військових найманців до прикордонних з Україною районів.

Крім того, ворожі війська зараз мають проблеми з логістикою, які вони намагаються всіляко вирішити. Один з методів, нагадаємо, – мародерство у продовольчих магазинах, а також на заправних станціях.

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