Причому, за інформацією Генштабу Збройних Сил України, наразі він перебуває у шпиталі. Це ще одне свідчення серйозних втрат ворога.

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В Росії шукають заміну ліквідованим солдатам

На тлі втрат, командуванням російського чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни особового складу. Мовиться, зокрема, про 130 відказників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії.

Питання щодо їх подальшої служби вирішує Федеральна служба безпеки Росії.

Раніше стало відомо, що у російському Білгороді близько 5 тисяч контрактників, яких збирались поспіхом відправити в Україну, влаштували бунт. Вони відмовлялись їхати воювати.