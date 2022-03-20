Причем, по информации Генштаба Вооруженных Сил Украины, сейчас он находится в госпитале. Это еще одно свидетельство серьезных потерь врага.

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В России ищут замену ликвидированным солдатам

На фоне потерь командование российского черноморского флота срочно проводит мероприятия по замене личного состава. Говорится, в частности, о 130 отказниках-контрактниках 810-й бригады морской пехоты и десантниках 7-й десантно-штурмовой дивизии.

Вопрос об их дальнейшей службе решает Федеральная служба безопасности России.

Ранее стало известно, что в российском Белгороде около 5 тысяч контрактников, которых собирались спешно отправить в Украину, устроили бунт. Они отказывались ехать воевать.

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