Оккупанты пытаются идти в наступление, но ВСУ дают отпор: карта боевых действий по состоянию на 2 мая

Уже 68 дней украинские защитники сдерживают российскую агрессию на территории Украины. Враг не оставляет попыток продвинуться куда-нибудь.

Беспокойная ситуация в Восточной операционной зоне. Там враг пытается провести наступательные действия.

Важно Ищут слабые места в украинской обороне: оккупанты пытаются выйти на границу Херсонщины

Как отчитались в Генштабе ВСУ, на Северском направлении враг из минометов обстреливал позиции наших войск в районе Сеньковки Черниговской области. Также оккупанты продолжали обстрелы Харькова и населенных пунктов Уды и Прудянка.

Где враг пытается наступать

На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия врага в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Параллельно с этим противник продолжал обстрелы наших войск. На Донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения.

На Северодонецком направлении основные усилия враг сосредоточил на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк. Кроме того, противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной.

Оккупанты наращивают ПВО и хотят выйти на административную границу Херсонщины

Оккупанты усилили свои войска в результате перемещения из Мариупольского направления одной батальонной тактической группы.

В целях наращивания системы противовоздушной обороны противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей.

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в нашей обороне.

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Достижения украинских бойцов

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны поразили 10 беспилотников "Орлан-10". Враг несет значительные потери в артиллерии и на суше.

Обратите внимание! Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки наши бойцы отбили 10 атак российских оккупантов, а также уничтожили:

2 танка,

17 артиллерийских систем,

38 единиц боевой бронированной техники,

10 единиц автомобильной техники противника.



Карта боевых действий на 2 мая / Скриншот Liveuamap

Утренняя сводка Генштаба за 2 мая: смотрите видео