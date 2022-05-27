Враг пытается отрезать украинские подразделения от основных сил ВСУ на Бахмутском направлении. Об этом сообщили в Генштабе утром 27 мая.

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Кроме того, российские кафиры хотят нарушить маршрут логистического обеспечения.

Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать наши подразделения от основных сил.

– говорится в сообщении.

В целом на Донецком направлении кафиры продолжают активно наступать. Они обстреливают позиции ВСУ, наносят ракетные удары, перегруппируют свои войска. На Славянском направлении тоже возобновили штурм.

На Лиманском направлении российские захватчики производят разведку. При поддержке артиллерии они пытаются укрепиться в Лимане.

Успех ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки 27 мая украинские защитники отбили 12 атак врага в Донецком и Луганском направлениях. Также нашим военным удалось уничтожить:

1 танк;

5 артиллерийских систем;

5 единиц боевой бронированной техники;

5 автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52, крылатую ракету и БПЛА типа "Орлан-10".

Ситуация по всем другим направлениям утром 27 мая

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не наблюдается. Белорусские военные ужесточают охрану участка на границе с Украиной. Есть угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении враг продолжает усиливать границы с Украиной в Брянской и Курской областях.

На Слобожанском направлении враг готовит личный состав для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Захватчики обстреливают направление и производят дистанционное минирование местности на маршрутах возможного передвижения ВСУ.

На Харьковском направлении российские кафиры сосредоточивают основные усилия на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения украинских войск.

На Южнобужском направлении враг пытается сохранить контроль над территориями в Херсонской области. Оккупанты интенсивно обстреливают подразделения ВСУ, проводят воздушную разведку, осуществляют инженерное оборудование позиций.

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