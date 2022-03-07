Оккупанты пытаются продолжить наступление с Харьковщины в сторону Днепра

Российские оккупанты уже 12 дней пытаются захватить Украину. К счастью, они получают активный отпор от наших военных.

С Харьковского направления захватчики хотят продвинуться в Днепр. Пока оркам это не удается.

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На Слобожанском направлении противник силами подразделений танковой армии, двух общевойсковых армий и армейского корпуса пытается продолжить наступление в направлении на Днепр.

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Заметим, по словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, на протяжении последних суток орки не продвинулись по территории Украины. Им не удалось захватить ни одного клочка нашей земли.

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