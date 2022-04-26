Об этом глава военно-гражданской администрации сообщил в комментарии изданию "Голос Америки".

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Линия обороны держится. В основном попытки совершить прорыв у врага идут в направлении Рубежного, Попасного и Золотого,

– сказал Сергей Гайдай.

"Кременная, к сожалению, там остались. Более того, возможно, еще какой-то населенный пункт там оставили, возможно, один, возможно, два. Но надо понимать, что это определенная тактика, стратегия, чтобы сохранить людей, которые потом будут воевать и потом пойдут в контрнаступление", – продолжил глава ОВА.

Он подчеркнул, что не стоит разгонять измену. "Никто не убегал и не оставлял позиций. Просто не было смысла держаться за землю, простреленную на каждом метре", – также добавил чиновник.

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