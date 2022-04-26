Про це глава військово-цивільної адміністрації повідомив у коментарі виданню "Голос Америки".

Зауважте Після знищення авіаударами: окупанти захопили спалене вщент Новотошківське

Лінія оборони тримається. В основному намагання зробити прорив у ворога йдуть в напрямку Рубіжного, Попасної та Золотого,

– сказав Сергій Гайдай.

"Кремінна, на жаль, там залишилися. Ба більше, можливо, ще якийсь населений пункт там залишили, можливо, один, можливо, два. Але треба розуміти, що це певна є тактика, стратегія, щоб зберегти людей, які потім будуть воювати й потім підуть у контрнаступ", – продовжив очільник ОВА.

Він наголосив, що не варто розганяти зраду. "Ніхто не втікав і не залишав позицій. Просто не було сенсу триматися за землю, яка простріляна на кожному метрі", – також додав посадовець.

Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині: дивіться відео