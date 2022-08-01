Обещают отсрочку от мобилизации и продукты: в Херсонской области оккупанты вербуют голов ОСМД

Российские захватчики начали оказывать серьезное давление на руководителей объединений совладельцев многоквартирных домов, ведь считают, что к их мнению прислушивается много людей. Подконтрольные оккупантам руководители ОСМД нужны для агитации за "референдум".

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские преступники по приказу ФСБшных кураторов начали очень активно "обрабатывать" глав ОСМД в 20-х числах июля. Тактика оккупантов вполне типична для них – подкуп и запугивание.

Смотрите также Подкуп не действует: оккупанты на Херсонщине провалили задачу по паспортизации

Целью действий оккупантов является охват максимального количества населения и склонение всех к лояльному отношению к россии.

Обещают отдельные доплаты и отсрочку от службы

Как утверждают в украинских спецслужбах, путинские ордынцы решили активно привлекать руководителей ОСМД к своей деятельности, ведь увидели в них серьезных активистов.

Захватчики требуют сотрудничество и помощь в агитации людей. При этом иногда они давят на жалость и говорят о том, что "надо беспокоиться о не защищенных жильцах домов".

На разговор и вербовку руководителей ОСМД представители ФСБ приезжают с гуманитарной помощью якобы для всей многоэтажки.

Отдельно представителям объединений дают улучшенные продуктовые наборы "исключительно для их семей".

В ходе общения с активистами российские служащие также обещают обеспечить всех глав ОСМД доплатами за сотрудничество, а также "эксклюзивными" условиями коллаборации. Мол, управляющие будут иметь нелимитированный доступ к гуманитарке, и будут пользоваться лояльностью "стражей порядка".

Своеобразным иммунитетом от задержаний и пыток захватчики обещают наделить также членов семей руководителей объединений совладельцев.

Главным аргументом для сотрудничества россияне называют отсрочку от службы в армии. Ведь, по их словам, после "референдума" в Херсонской области должна начаться мобилизация местных жителей для войны с Украиной.

На полиграфии не экономят

Кроме того, захватчики привозят в многоэтажки огромное количество пропагандистских листовок, которые главы ОСМД должны распространять среди жителей.

Да и вообще россияне никак не экономят на "визуальных спецэффектах": все продуктовые пайки и наборы с гуманитаркой складывают в пакеты брендированные символикой политической партии путина. В Херсоне и в области повсюду размещают агитационные материалы и призывы к людям выбирать россию. В том числе и таким образом российские специалисты пытаются сломать ситуацию и изменить отношение людей к себе. Впрочем, им это не удается. Поскольку, несмотря на безумную зависимость от действий оккупантов и поставок всего необходимого для жизни из оккупированного Крыма или из самой россии, жители Херсонщины не воспринимают военных преступников как освободителей.

Также определенная активизация по распространению полиграфической продукции частично связана с освоением выделенных на пропаганду и агитацию бюджетов.