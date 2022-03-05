Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. По их данным, оккупанты сосредоточат основные усилия на окружении украинских городов Киева, Харькова и Николаева.

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"Силами 8-й общевойсковой армии РФ и 22-го армейского корпуса береговых войск РФ осуществляется подготовка к возобновлению наступления на Николаев. В целом на направлении противник сосредоточил до 17 БТГр", – говорится в сообщении.

Россия продолжает стягивать войска к границам Украины, на территорию которой вероломно напала 24 февраля. Из-за значительных потерь враг готовится бросить в бой резервистов. В частности, 3 тысячи резервистов в Белгородской области. Российские военные прибыли в приграничные с Украиной районы.

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