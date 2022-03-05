Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. За їх даними, окупанти зосереджуть основні зусилля на оточенні українських міст Києва, Харкова та Миколаєва.

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"Силами 8-ї загальновійськової армії РФ та 22-го армійського корпусу берегових військ РФ здійснюється підготовка до відновлення наступу на Миколаїв. Загалом на напрямку противник зосередив до 17 БТГр", – йдеться у повідомленні.

Додамо, що Росія продовжує стягувати війська до кордонів України, на територію якої віроломно напала 24 лютого. Через значні втрати ворог готується кинути у бій резервістів. Зокрема, є 3 тисячі резервістів у Бєлгородській області. Російські військові прибули у прикордонні з Україною райони.

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