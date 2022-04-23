Оккупанты пытаются взять под контроль Попасную, Рубежное и наступать на Северодонецк

Российские захватчики пытаются взять под контроль ряд населенных пунктов на Донбассе. Впрочем, Вооруженные Силы Украины надежно защищаются и дают отпор врагу.

В частности, оккупанты пытаются захватить Попасную и Рубежное, где продолжаются активные бои. Кроме того, они готовятся наступать на Северодонецк.

Важно Враг хочет нарастить темпы наступления и оцепить украинских защитников в зоне ООС

ВСУ надежно защищаются

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что на большинстве направлений оккупантам не удается добиться успеха.

В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий у врага успеха нет,

– говорится в сообщении.

Кроме того, враг продолжает уничтожать инфраструктуру в Харьковской области. Там зафиксировали обстрелы вблизи Чугуева, Довгенького и села Коробочкино.

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