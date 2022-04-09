Враг наносит авиационные удары

В Генштабе ВСУ заявили, что враг сосредоточил основные усилия на том, чтобы взять под контроль Рубежное, Попасное и Новобахмутовку.

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На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что российские захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая.

В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты пытаются возобновить наступление в районах Новотошковского, Степного и Марьинки.

"Вместе с тем, захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки", – говорится в сообщении.

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