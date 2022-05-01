Соответствующую информацию по состоянию на 1 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Попытки наступления под Харьковом

Следовательно, на Слобожанском направлении захватчики обстреливали позиции ВСУ с минометов в районах населенных пунктов Уды и Прудянка. Также россияне понесли потери в районе Старого Салтива.

На Изюмском направлении противник пытался вести наступательные действия, успеха не имел, понес потери в живой силе и технике,
– указывают наши воины.

ВСУ уничтожают врага на Донбассе

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты пытались установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная. Украинские военные нанесли врагу значительные потери.

Кроме этого, захватчики безуспешно совершали штурмовые действия в районе населенных пунктов Озерное и Марьинка. В то же время, противник был разбит в районе населенных пунктов Времовка и Зеленое Поле.

Потери России в войне с Украиной

С начала полномасштабной войны, которую Россия развязала против украинского государства 24 февраля, государство-террорист понесло колоссальные потери, а именно:

  • личного состава – около 23 500;
  • танков – 1026 единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 471 единица;
  • артиллерийских систем – 451 единица;
  • РСЗО – 151 единица;
  • средств ПВО – 80 единиц;
  • самолетов – 192 единицы;
  • вертолетов – 155 единиц;
  • автомобильной техники и цистерн с горючим – 1796 единиц;
  • кораблей/катеров – 8 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 единиц;
  • специальной техники – 32 единицы;
  • крылатых ракет – 84 единицы.

К слову, за прошедшие сутки на Донетчине и Луганщине наши воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 8 танков, 1 артиллерийскую систему, 24 боевых бронированных машин, 1 спецмашину и 5 автомобилей.

Интересно – эффектное уничтожение пункта управления оккупантов: смотрите видео