Відповідну інформацію станом на 1 травня оприлюднили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Читайте також Росіяни готують умови для наступу на Кривий Ріг і Миколаїв

Спроби наступу під Харковом

Відтак, на Слобожанському напрямку загарбники обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів у районах населених пунктів Уди та Прудянка. Також росіяни зазнали втрат в районі Старого Салтіва.

На Ізюмському напрямку противник намагався вести наступальні дії, успіху не мав, зазнав втрат у живій силі та техніці,

– вказують наші воїни.

ЗСУ знищують ворога на Донбасі

На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти намагалися встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна. Українські військові завдали ворогу значних втрат.

Окрім цього, загарбники безуспішно здійснювали штурмові дії в районі населених пунктів Озерне та Мар’їнка. Водночас противник був розбитий у районі населених пунктів Времівка та Зелене Поле.

Зверніть увагу! Наразі ЗСУ очікують від країн-партнерів доставку важкого озброєння, зокрема гаубиці калібру 155 міліметрів, танки та літаки. Це допоможе піти у контрнаступ і виграти війну.

Втрати Росії у війні з Україною

З початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти української держави 24 лютого, держава-терорист зазнала колосальних втрат, а саме загалом:

особового складу – близько 23 500;

танків – 1 026 одиниць;

бойових броньованих машин – 2 471 одиниця;

артилерійських систем – 451 одиниця;

РСЗВ – 151 одиниця;

засобів ППО – 80 одиниць;

літаків – 192 одиниці;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки та цистерн з пальним – 1 796 одиниць;

кораблів / катерів – 8 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 одиниць;

спеціальної техніки – 32 одиниці;

крилатих ракет – 84 одиниці.

До слова, минулої доби на Донеччині та Луганщині наші воїни відбили 9 ворожих атак, знищили 8 танків, 1 артилерійську систему, 24 бойові броньовані машини, 1 спецмашину та 5 автомобілів.

Цікаво – ефектне знищення пункту управління окупантів: дивіться відео