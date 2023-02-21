Штурмовая группа врага пыталась подобраться, однако потерпела поражение. Однако сбежать россиянам не удалось. Эксклюзивные кадры 24 Каналу предоставили бойцы 30 ОМБр.

Читайте также Один танк приехал спасать другой: ВСУ показали, как с воздуха испепеляют вражескую бронетехнику

Захватчики разбегались кто куда

У аэроразведки княжеской бригады есть глаза повсюду – она вовремя обнаружила врага и скорректировала огонь артиллерии. Дальше был мощный обстрел, после которого напуганные незваные гости убегали и ползли в разные стороны. Потери врага увеличились, поскольку часть из россиян стали "двухсотыми".

Их дальнейшую судьбу решили "свои же". По традиции оккупанты бросили своих в траншеи.

Смотрите видео, как арта догнала окупантов:

Потери врага – безумные

Россияне терпят огромные потери на войне в Украине. По состоянию на 21 февраля, украинские защитники ликвидировали 144 440 российских военных. Только за прошедшие сутки на "концерт Кобзона" отправили 760 захватчиков.

Кроме того, ВСУ уничтожили тысячи единиц техники врага. В частности, "минусли" 3 326 танков, 6 562 боевых бронированных машин, 2 338 артиллерийских систем, 471 РСЗО.

Однако это приблизительные цифры потерь врага, поскольку идут бои. К примеру, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что потери окупантов достигли 200 тысяч живой силы. Речь идет об убитых и раненых захватчиках.