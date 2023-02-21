Штурмова група ворога намагалась підібратись, однак зазнала поразки. Однак втекти росіянам не вдалось. Ексклюзивні кадри 24 Каналу надали бійці 30 ОМБр.

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Загарбники розбігались хто куди

Аеророзвідка княжої бригади має очі всюди – вона вчасно виявила ворога і скорегувала вогонь артилерії. Далі був потужний обстріл, після якого нажахані непрохані гості тікали і повзли у різні сторони. Втрати ворога побільшали, оскільки частина з росіян стали "двохсотими".

Їхню подальшу долю вирішили "свої ж". За традицією, окупанти кинули своїх у траншеї.

Дивіться відео, як арта наздогнала окупантів:

Втрати ворога – шалені

Росіяни зазнають величезних втрат на війні в Україні. Станом на 21 лютого українські захисники ліквідували 144 440 російських військових. Лише за минулу добу на "концерт Кобзона" відправили 760 загарбників.

Крім того, ЗСУ знищили тисячі одиниць техніки ворога. Зокрема, "мінуснули" 3 326 танків, 6 562 бойових броньованих машин, 2 338 артилерійських систем, 471 РСЗВ.

Однак це приблизні цифри втрат ворога, оскільки йдуть бої. Наприклад, держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що втрати окупантів сягнули 200 тисяч живої сили. Мовиться про вбитих та поранених загарбників.