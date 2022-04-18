Об этом они рассказывают в телефонных разговорах своим женам. Аудиозапись одного из звонков обнародована сотрудниками Службы безопасности Украины.

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Обломок в ногу, два месяца промучился, достали, зашили, оклемался. Даже если в руку, ну ничего ужасного. Даже если хромаешь, зато три миллиона,

– говорит захватчик.

В свою очередь на том конце провода женщина не скрывает радости от такой перспективы "разбогатеть". И "будущие миллионеры" уже знают, как потратят деньги. Судя по разговору, на это уходит буквально несколько дней.

"Куплю себе машину, тебе купим! Как ты хотела, на автомате какую-то. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500, и идем в конкретный отрыв", – фантазирует российский оккупант.