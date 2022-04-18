Про це вони розповідають у телефонних розмовах своїм дружинам. Аудіозапис одного з дзвінків оприлюднили співробітники Служби безпеки України.

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Уламок у ногу, два місяці промучився, дістали, зашили, оклигав. Навіть якщо в руку, ну нічого страшного. Навіть якщо кульгаєш, зате три мільйони,

– говорить загарбник.

Своєю чергою на тому кінці дроту жінка не приховує радості від такої перспективи "розбагатіти". І "майбутні мільйонери" уже знають, як витратять гроші. Судячи з розмови, на це потрібно буквально декілька днів.

"Куплю собі машину, тобі купимо! Як ти хотіла, на автоматі якусь. Ми одразу тобі й мені купимо права, їдемо в бутік якийсь, одягаємось там тисяч на 500, і йдемо у конкретний відрив", – фантазує російський окупант.