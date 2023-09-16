От полученных травм они погибли в городе. Еще один 73-летний мужчина, находившийся рядом, получил ранения.

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Россияне нанесли ракетный удар по авто в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские оккупанты вблизи села Стрелеча нанесли удар управляемой противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю.

Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. Еще один человек получил ранение и был госпитализирован,

– сказал он.

Кроме того, по словам Синегубова, россияне обстреляли и село Петропавловка Купянского района. В результате получил ранение гражданский мужчина 23 лет, а также поврежден автомобиль.

Российская армия обстреляла Харьковскую область / Фото Олега Синегубова и Харьковской областной прокуратуры

В конце концов в Харьковской областной прокуратуре заявили, что уже начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны. Там также добавили, что село Петропавловка россияне, вероятно, обстреляли из артиллерии, а примерно в 11 часов враг также обстрелял поселок Казачья Лопань, повредив жилые дома и киоски.

Россияне впервые за долгое время обстреляли Харьков