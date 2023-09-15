Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что оккупанты подтягивают резервы на Лимано-Купянское направление. Вероятно, к концу месяца они снова попытаются пойти вперед.

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Чего ждать от наступления оккупантов

Как отметил Свитан, у России нет достаточного количества подготовленных офицеров, которые могли бы осуществить широкую наступательную операцию размером в 10 километров. Однако на узком направлении они все же могут это попытаться.

Там есть несколько направлений, по которым захватчики могут пойти в атаку на Лимано-Купянском направлении. Возможно, они попытаются продвинуться с севера в сторону Купянска. Это произойдет где-то между реками Оскол и Жеребец.

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Однако эти направления уже давно взяты под контроль Силами обороны Украины. Там много минных полей и других элементов, которые позволят останавливать враждебное наступление. Также есть возможность взять оккупантов в "огневой мешок" с помощью артиллерии.

Туда уже подвезены и новые кассетные снаряды. Все там пристреляно. Думаю, что ничего в России не получится. Попробуют они точно, потому что накопление идет. Но мы выдержим удар. А дальше посмотрим, как отреагирует Генштаб. Возможно, через контратаки вернём часть нашей территории и выйдем на госграницу,

– заметил Свитан.

Обратите внимание! Ранее в ВСУ сообщали, что оккупанты сосредоточили на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч личного состава. Но ситуация там абсолютно контролируемая.

Потери оккупантов: коротко