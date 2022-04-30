Согласно данным от главы Донецкой ОГА, за 30 апреля российские оккупанты ранили еще 9 мирных жителей.

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Кириленко о жертвах среди гражданского населения

К сожалению, среди них 4 детей. Из них 3 в Доброполье и 1 в Дробышеве. В Бахмуте также сообщили о смерти одного человека, раненого в Луганской области.

Павел Кириленко добавил, что им удалось уточнить данные о трех погибших в Мариуполе. Однако он подчеркнул, что на сегодняшний день точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе выяснить невозможно.

Каждый военный преступник будет наказан!,

– подчеркнул Кириленко.

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