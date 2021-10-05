Оккупанты ранили на Донбассе украинского военного
5 октября 2021 , 17:43Читати новину українською
Источник:фейсбук ООС
Российские наемники с самого начала дня 5 октября уже трижды нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских атак один из украинских военных получил осколочное ранение.
Боевики традиционно обстреливают украинские позиции, игнорируя договоренности о соблюдении режима тишины.
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На Донбассе ранили военнослужащего
В течение 5 октября войска оккупанта 3 раза нарушали перемирие:
- возле Трехизбенки вражеские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского – из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;
- неподалеку Красногоровки – из автоматических станковых гранатометов.
Вследствие вражеского обстрела один украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение. Ему оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина – удовлетворительное.
На обстрелы противника украинские воины открывали огонь.Важно! Уполномоченное Совета по правам человека Людмила Денисова сообщила, что за годы войны на Донбассе погибли почти 14 тысяч граждан Украины, среди них 4 тысячи гражданских, в том числе 152 ребенка. Кроме того, еще 34 тысяч человек получили ранения.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- Не проходит и дня, чтобы российские наемники не раскрывали огонь на Донбассе. 1 октября боевики ранили 2 украинских военных, а 2 октября – еще одного.
- По информации украинских разведчиков, Россия планирует в течение 3 последующих лет выделить 900 миллиардов рублей для оккупированной части украинского Донбасса – почти 330 миллиардов гривен.
- Госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что количество гражданских жертв из-за обстрелов на Востоке Украины – наиболее масштабное после прекращения огня в июле 2020 года.