С начала суток до 11:00 20 февраля оккупанты 20 раз нарушили режим тишины. В частности, 18 раз боевики били из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

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Оккупанты открывали огонь из минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска обстреляли: Красногоровку, Авдеевку, Гранитное, Старогнатовку, Луганское, Опытное, Пески, Новогнатовку, Тарамчук, Счастье, Новотошковское, Новогнатовку, Старомихайловку, Светлодарск, Золотое.

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