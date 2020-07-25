В оккупированной Россией Алуште в местном дельфинарии "Акварель" произошел громкий случай – здесь расчленили дельфина. Руководство заведения такой шаг объясняет болезнью животного. В то же время так называемая местная власть инициировала проверку "Акварели".

Подробнее о расчленении дельфина в Алуште

В "Акварели" накануне сообщили о смерти одного из дельфинов. В дельфинарии утверждают, что причина смерти животного – ряд тяжелых хронический заболеваний, передает информационное агентство "РИА Новости".

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В то же время в заведении сообщили, что во избежание потенциально возможного заражения других воспитанников необходимо было провести дальнейшее обследование умершего дельфина в лаборатории. Цель таких мероприятий – экстренное выявление причин смерти.

Для этого нужно было сохранить тело дельфина. Однако, из-за отсутствия холодильной камеры, способной разместить дельфина такого размера, сотрудники были вынужденными расчленить животное на сегменты для доставки в лабораторию.

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По словам так называемой "руководительницы администрации" Алушты Галины Огневой, информацию об инциденте получили "природоохранная прокуратура Крыма", "прокуратура Алушты", управление российского МВД в городе. Местная власть попросила их провести проверку и сообщить о результатах.

Пока без результатов проверки, без решения правоохранительных органов я не уполномочена принять решение о закрытии дельфинария. Я уверена, что вскоре будет дана правовая оценка действиям руководства дельфинария "Акварель,

– отметила чиновница.

Огнева добавила, что говорится о смерти дельфина Мироши. Чтобы выяснить обстоятельства инцидента, она посетила "Акварель". Также на место приехала так называемая заместительница главы "Государственного комитета ветеринарии Крыма".

Последняя подтвердила, что они в начале июля сообщили о гибели дельфина. Также имеется заключение специализированной лаборатории, согласно которому причиной смерти стал отек легких животного.

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