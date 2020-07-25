В окупованій Росією Алушті в місцевому дельфінарії "Акварель" стався гучний випадок – тут розчленували дельфіна. Керівництво закладу такий крок пояснює хворобою тварини. Водночас так звана місцева влада ініціювала перевірку "Акварелі".

Детальніше про розчленування дельфіна в Алушті

В "Акварелі" напередодні повідомили про смерть одного з дельфінів. В дельфінарії переконують, що причина смерті тварини – низка тяжких хронічний захворювань, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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Водночас у закладі повідомили, що для уникнення потенційно можливого зараження інших вихованців необхідно було провести подальше обстеження померлого дельфіна в лабораторії. Мета таких заходів – екстрене виявлення причин смерті.

Для цього потрібно було зберегти тіло дельфіна. Однак, через відсутність холодильної камери, здатної розмістити дельфіна такого розміру, співробітники змушеними були розчленувати тварину на сегменти для доставки в лабораторію.

Окупанти та колаборанти в Криму розслідують інцидент

За словами так званої "очільниці адміністрації" Алушти Галини Огньової, інформацію про інцидент отримали "природоохоронна прокуратура Криму", "прокуратуру Алушти", управління російського МВС місті. Місцева влада попросила їх провести перевірку та повідомити про результати.

Наразі без результатів перевірки, без рішення правоохоронних органів я – не уповноважен ухвалити рішення про закриття дельфінарію. Я – впевнена, що незабаром буде дано правову оцінку діям керівництва дельфінарію "Акварель,

– зауважила чиновниця.

Огньова додала, що мовиться про смерть дельфіна Міроши. Аби з’ясувати обставини інциденту, вона відвідала "Акварель". Також на місце приїхала так звана заступниця голови "Державного комітету ветеринарії Криму".

Остання підтвердила, що вони на початку липня повідомили загибель дельфіна. Також є висновок спеціалізованої лабораторії, згідно з яким причиною смерті став набряк легенів тварини.

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