Однако эта информация является фейком, та как беспилотник Ту-141 "Стриж" – советский.

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Такой беспилотник предназначен для ведения разведки. Он может проникать в тыл неприятеля и выявлять системы ПВО.

Такие беспилотники есть как у российских, так и украинских военных. Однако с одним отличием. На российских "Стрижах" красные звезды, а на украинских они зарисованы или вместо них нарисован украинский герб.

В то же время на фотографии, которую распространяет российская пропаганда, видна красная звезда. Следовательно, этот беспилотник – российский, а не украинский.

К слову, ВСУ получат очередную помощь от США для борьбы с российскими оккупантами. В частности, ожидают противотанкового и зенитного вооружения.

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