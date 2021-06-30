Граждане, прибывшие из оккупированной Луганщины, сообщили, что российские наемники распространяют информацию о возобновлении карантина.

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Фейки о карантине от боевиков

Представители оккупантов заявляют, что украинское правительство вернуло обязательную самоизоляцию после пересечения линии разграничения. Однако на самом деле такие требования не действуют.

А пункты пропуска работают ежедневно с 8:00 до 16:00.

Искусственные очереди на КПВВ

Кроме того, до 12:00 оккупанты искусственно сдерживали граждан, которые хотели выехать с временно оккупированной территории и очень медленно осуществляли пропуск со своей стороны.

После возобновления пропуска вблизи КПВВ "Станица Луганская" образовалась очередь на вход на подконтрольную Украине территорию. В ней находились примерно 400 человек. Из-за этого пришлось привлекать дополнительные пограничные наряды.

Обратите внимание! Ранее Владимир Путин цинично заявил, что даже если бы Россия потопила эсминец "Дефендер", мир не был бы на грани Третьей мировой войны. Кроме того, российский президент назвал проход судна у берегов Крыма "провокацией".