Российские оккупанты ведут наступление на Рубежное, где они пытаются установить свой контроль. Для атаки на город они используют и авиацию, откуда сбрасывают бомбы. Однако бьют захватчики, традиционно, по гражданским объектам, уничтожая их.

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В Рубежном россияне разбомбили самолетами элеватор компании "Голден АГРО". Элеваторный комплекс был построен только в 2020 году. Фотографии до авианалета и после опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Это спутниковые снимки от компании Planet Lab. На первом элеваторный комплекс 8 апреля. А на втором – 21 апреля.



Элеваторный комплекс в Рубежном до и после авиаудара / Фото Planet Lab

По данным Сергея Гайдая, на предприятии была установлена лаборатория с самым современным оборудованием, включая экспресс-анализатор, который обеспечивал точные и быстрые анализы всех культур, зерносушилку мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовес, автоматический пробоотборник. Элеваторный комплекс мог хранить 30 тысяч тонн зерна одновременно. После авиаудара на этой территории остались только развалины и огромные ямы от авиабомб.

Такие действия российских оккупантов Сергей Гайдай сравнил с организацией Голодомора, которым отличилась советская власть на территории Украины. Ведь уже были зафиксированы случаи вывоза зерна из оккупированных городов. А в Северодонецке были уничтожены все продуктовые склады.

Гуманитарный кризис из-за России

Война, которую ведет Россия против Украины, грозит гуманитарным кризисом не только нашему государству, но и всему миру. Ведь украинские аграрии не могут как следует провести посевную. Часть земель для посевной оказалась под оккупацией. Еще часть – временно непригодна из-за военных действий.

Также тот урожай, который уже есть, не могут доставить, потому что россияне блокируют почти все украинские порты. Железная дорога не справляется с теми объемами доставок.

На оккупированных территориях зафиксированы случаи похищения техники аграриев, которую через временно оккупированный Крым перегоняют на территорию материковой России. Туда же вывозят и зерно из Украины. При этом забирают даже зерно, которое было предусмотрено для посевной.