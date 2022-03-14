Разрушено здание канализационной насосной станции

Из-за обстрела разрушены несколько важных объектов в селе Верхняя Криница. Кроме разрушения административного здания повреждена линия электропитания.

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В результате вражеских ударов разрушено здание канализационной насосной станции №1, которая подает сточные воды города Васильевка на очистные сооружения канализации.

Работа очистных сооружений невозможна даже при восстановлении питания. Сооружение и оборудование канализационной насосной станции №1 нуждаются в капитальном восстановлении.

Сообщается, что обратные воды из города сейчас попадают в Днепр без очистки.

Последствия обстрелов / Фото Запорожская ОВА

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