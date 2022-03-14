Зруйнована будівля каналізаційної насосної станції

Через обстріл зруйновано декілька важливих об'єктів у селі Верхня Криниця. Окрім руйнування адміністративної будівлі, пошкоджена лінія електроживлення.

Це важливо Росатом бере участь у тероризмі: боєприпаси на ЗАЕС знищують 11 представників організації

Унаслідок ворожих ударів зруйнована будівля каналізаційної насосної станції №1, яка подає стічні води міста Василівка на очисні споруди каналізації.

Робота очисних споруд неможлива навіть у разі відновлення живлення. Споруда та обладнання каналізаційної насосної станції №1 потребують капітального відновлення.

Повідомляється, що зворотні води з міста зараз потрапляють до Дніпра без будь-якого очищення.

Наслідки обстрілів / Фото Запорізька ОВА

До речі – Окупанти тримаються на відстані від Запоріжжя, бояться зіткнень зі ЗСУ: дивіться відео