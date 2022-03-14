Зруйнована будівля каналізаційної насосної станції
Через обстріл зруйновано декілька важливих об'єктів у селі Верхня Криниця. Окрім руйнування адміністративної будівлі, пошкоджена лінія електроживлення.
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Унаслідок ворожих ударів зруйнована будівля каналізаційної насосної станції №1, яка подає стічні води міста Василівка на очисні споруди каналізації.
Робота очисних споруд неможлива навіть у разі відновлення живлення. Споруда та обладнання каналізаційної насосної станції №1 потребують капітального відновлення.
Повідомляється, що зворотні води з міста зараз потрапляють до Дніпра без будь-якого очищення.
Наслідки обстрілів / Фото Запорізька ОВА
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