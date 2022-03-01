Теперь нельзя добраться поездом на юг Запорожской области.

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Ранее глава Запорожской ОГА Александр Старух рассказал о ситуации с российским вторжением по состоянию на 1 марта. По его словам, эта ночь была беспокойной для Васильевки.

Был обстрелян рынок и дачи, идущие на село Верхняя Криница. Там тоже зацепили здания. Мы делаем все для того, чтобы остановить, и по возможности, эвакуировать наших людей. Но повлиять на русских военных я не могу,

– написал он.

Чиновник попросил людей максимально прятаться в бомбоубежищах и в подвале.

Однако оккупанты смогли разрушить железнодорожный мост в Васильевке на юг Запорожской области.



Россияне разрушили железнодорожный мост в Васильевке / Фото Александра Старуха

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