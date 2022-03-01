Тепер не можна дістатися потягом на південь Запорізької області.

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Раніше голова Запорізької ОДА Олександр Старух розповів про ситуація щодо російського вторгнення станом на 1 березня. За його словами, ця ніч була неспокійна для Василівки.

Було обстріляно ринок та дачі, які йдуть на село Верхня Криниця. Там теж зачепили будівлі. Ми робимо все, для того, щоб зупинити, і по можливості, евакуювати наших людей. Але вплинути на російських військових я не можу,

– написав він.

Чиновник попросив людей максимально ховатися у бомбосховища та в підвали.

Проте окупанти змогли зруйнувати залізничний міст у Василівці на південь Запорізької областію.



Росіяни зруйнували залізничний міст у Василівці / Фото Олександра Старуха

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