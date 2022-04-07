Оккупанты сейчас пытаются забирать с улиц убитых украинцев, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты сменили тактику и пытаются забирать с улиц и подвалов тела убитых украинцев. Это происходит на захваченной территории.

Украинский лидер отметил: такие действия оккупантов – это исключительно попытка скрыть доказательства и ничего больше. Но у врага не получится избежать ответственности, сообщает 24 канал.

Отметьте Зеленский обратился к украинцам

Российские военные пытаются убирать с улиц и подвалов убитых людей, убитых украинцев. Это только попытка скрыть доказательства и больше ничего. Но у них не получится. Потому что убили очень много,

– заявил Зеленский.

Президент заявил, что уже известно о тысячах пропавших без вести людей. Они могут быть либо убиты, либо депортированы в Россию. К сожалению, других вариантов их судьбы нет.

Украина выяснит все обстоятельства по большинству пропавших граждан, по большинству военных преступлений России. Это возможно благодаря объективному расследованию, свидетелям, спутниковому надзору за событиями на земле, другим инструментам, помогающим установить правду.

Зеленский подчеркнул: если мир уже начал дискуссию, допустимо ли называть геноцидом то, что совершили российские оккупанты на территории Украины, то поиск правды невозможно остановить.

Президент подчеркнул, что это уже никак не откатишь назад. Пока можно лишь отказаться от дальнейшей агрессии против Украины и попытаться хоть как-то сократить ущерб для российской государственности. Но если ничего не изменится, это будет самоубийство для всех, кто изберет продолжение войны.

Ночное обращение Зеленского за 6 апреля: смотрите видео