Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 26 августа. Отмечают, что попытки врага были тщетными.

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На Славянском направлении противник пытается восстановить наступление в направлении населенного пункта Барвенково.

Вел наступательный бой в направлении Карнауховки, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку в районе Новой Дмитровки.

Оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут и Кодема, успеха не имел,

– говорится в сводке.

В Генштабе также отмечают, что захватчики пытались улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Невельское. Однако тоже получили отпор и отошли.

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