Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 26 серпня. Наголошують, що спроби ворога були марними.

До теми Ворог хотів наступати на Бахмутському напрямку, але марно: карта бойових дій станом на 26 серпня

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На Слов'янському напрямку противник намагається відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове.

російські війська також вели наступальний бій у напрямку Карнаухівки, та теж бе успіху, а відтак були змушені відійти. У районі Нової Дмитрівки загарбники вели повітряну розвідку.

Окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, успіху не мав,

– йдеться у зведенні.

У Генштабі також наголошують, що загарбники намагалися покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Невельське. Однак, теж отримали відсіч та відійшли.

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