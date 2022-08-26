Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 26 серпня. Наголошують, що спроби ворога були марними.
До теми Ворог хотів наступати на Бахмутському напрямку, але марно: карта бойових дій станом на 26 серпня
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На Слов'янському напрямку противник намагається відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове.
російські війська також вели наступальний бій у напрямку Карнаухівки, та теж бе успіху, а відтак були змушені відійти. У районі Нової Дмитрівки загарбники вели повітряну розвідку.
Окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, успіху не мав,
– йдеться у зведенні.
У Генштабі також наголошують, що загарбники намагалися покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Невельське. Однак, теж отримали відсіч та відійшли.
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