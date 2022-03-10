Оккупанты снизили темпы наступления, их личный состав деморализован, – Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины уже 15 дней героически дают отпор российским оккупантам. Враг терпит потери и снизил темпы наступления.

Также личный состав российских захватчиков деморализован. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке.

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В то же время значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства.

Следует отметить, что украинские военные продолжают сдерживать наступление оккупантов в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районах. Основные усилия сосредоточены на недопущении продвижения врага в юго-восточном направлении.

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