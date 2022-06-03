Оккупанты снова обстреляли из артиллерии Зеленодольскую общину на Днепропетровщине

Российские военные продолжают обстреливать Днепропетровскую область. Под вражеский огонь в очередной раз попала Зеленодольская община.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко. Он отметил, что враг открывал по Зеленодольскому обществу огонь из артиллерии.

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Прошло без жертв и пострадавших

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подробнее рассказал подробнее об ударе оккупанта. Он отметил, что поздним вечером российские военные били по Апостоловской общине, а вот ночью – Зеленодольской.

Поскольку кафиры продолжают наносить удар наугад, то в самих населенных пунктах попаданий не было. В общем, ситуация в области, подчеркивает Лукашук, контролируемая. В других общинах ночь прошла без обстрелов, а в самой области кафиров нет.

Что касается атаки по состоявшейся накануне Апостоловской общине, то ее в ОВА назвали целенаправленной. Валентин Резниченко подчеркнул, что российские захватчики умышленно из артиллерии поливали Марьянское огнем . Отметим, что по состоянию на 22:32 2 июня было известно о трех пострадавших от вражеской атаки.

Днепропетровщину обстреливают чуть ли не ежедневно

К сожалению, вражеские атаки по Днепропетровской области не утихают. Накануне 2 июня утром враг обстрелял из артиллерии ту же Зеленодольскую и Апостоловскую общины . Как отметил глава ОВА, произошло это около 07:35 во время сирены в области.

В ночь на 1 июня кафиры также открывали огонь по Днепропетровщине. Тогда под артиллерийские обстрелы попала та же Зеленодольская община. Местные власти сообщили, что удалось обойтись без жертв и пострадавших.

С РСЗО "Торнадо" избивали по Великомихайловской общине. В ГСЧС сообщили, что по ней кафиры нанесли удар тремя ракетами. А еще спасателям удалось обнаружить 10 кассетных элементов. Их выпустили из системы "Ураган". К счастью, тогда тоже обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, что риск обстрелов и ракетных атак по Украине остается очень высоким. Поэтому не пренебрегайте сигналами о воздушной тревоге. Только прозвучит сирена – немедленно отправляйтесь к укрытию. Это может спасти вам жизнь.

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