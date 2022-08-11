Оккупанты снова обстреляли Никопольский район: существует угроза повторных ударов

Оккупационные войска россии вечером 10 августа в очередной раз начали обстреливать Никопольский район Днепропетровской области. Однако по состоянию на завершение суток остается угроза повторной атаки.

Поэтому всех местных жителей просят ни в коем случае не покидать свои укрытия, пока не раздастся сигнал отбоя тревоги. О том, что может начаться артиллерийский обстрел на территории Никопольской общины, сообщили в 23:16. Менее чем через час раздались взрывы уже в районном центре. А только утром в этот же день стало известно, что в больнице скончались еще 2 раненых в результате ночных обстрелов.

Накануне Оккупанты обстреляли Никопольский район из РСЗО: есть раненые, поврежден газопровод

Что известно о вечерней атаке

О том, что уже есть "прилеты", сообщил председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Он разместил соответствующую публикацию в 23:16.

"Прилетело" по территории одной из общин, масштабы выясняют. Никополь. Есть риск повторных обстрелов. Оставайтесь в укрытиях,

– написал Евтушенко.

Также он еще в 20 часов написал обращение ко всем жителям прибрежных территорий Каховского водохранилища Чиновник тогда призвал покинуть улицы.

Президент прокомментировал предыдущий обстрел

В своем обращении за 10 августа Владимир Зеленский отреагировал на ночной обстрел Марганца в Никопольском районе. Он отметил, что по состоянию на вечер в тяжелом состоянии в больнице находятся еще 5 человек.

Вооруженные Силы Украины, наша разведка и наши правоохранительные органы не оставят без ответа сегодняшние обстрелы Днепропетровщины. 13 человек погибли в результате удара оккупантов по Марганцу,

– заявил украинский лидер.

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