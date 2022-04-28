Никаких деталей глава Николаевской ОГА не раскрыл. Лишь заметил, что россияне ударили по строительному комбинату.

Заметьте ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов на Юге: ликвидированы почти 50 россиян и 14 машин

Так российские оккупанты "денацифицировали" строительный комбинат в Николаевской области,

– подписал кадры Ким.

Оккупанты ударили по строительному комбинату: смотрите видео с телеграм-канала Виталия Кима

Как выглядит территория после вражеского удара: смотрите видео с телеграм-канала Виталия Кима

Оккупанты били "Смерчами" по городу

Оперативное командование "Юг" сообщило, что 28 апреля российские оккупанты нанесли удар по Николаеву с использованием системы "Смерч".

Захватчики повредили дома, машины и магазины.

Кассетные боеприпасы обнаружили на детских площадках. Информацию о пострадавших сейчас устанавливают.

Заметьте! Одесский горсовет сообщил, что над морем сбили вражеский беспилотник. Звук, очевидно, могли слышать жители двух областей: Одесской и Николаевской.

Важно – ВСУ "поймали" вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300: смотрите видео