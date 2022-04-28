Никаких деталей глава Николаевской ОГА не раскрыл. Лишь заметил, что россияне ударили по строительному комбинату.
Заметьте ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов на Юге: ликвидированы почти 50 россиян и 14 машин
Так российские оккупанты "денацифицировали" строительный комбинат в Николаевской области,
– подписал кадры Ким.
Оккупанты ударили по строительному комбинату: смотрите видео с телеграм-канала Виталия Кима
Как выглядит территория после вражеского удара: смотрите видео с телеграм-канала Виталия Кима
Оккупанты били "Смерчами" по городу
- Оперативное командование "Юг" сообщило, что 28 апреля российские оккупанты нанесли удар по Николаеву с использованием системы "Смерч".
- Захватчики повредили дома, машины и магазины.
- Кассетные боеприпасы обнаружили на детских площадках. Информацию о пострадавших сейчас устанавливают.
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