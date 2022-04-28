Жодних деталей очільник Миколаївської ОДА не розкрив. Лише зауважив, що росіяни вдарили по будівельному комбінату.

Зауважте ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів на Півдні: ліквідовані майже 50 росіян і 14 їхніх машин

Так російські окупанти "денацифікували" будівельний комбінат у Миколаївській області,

– підписав кадри Кім.

Окупанти вгатили "Смерчами" по місту

Оперативне командування "Південь" повідомило, що 28 квітня російські окупанти завдали удару по Миколаєву з використанням системи "Смерч".

Загарбники пошкодили будинки, автівки та крамниці.

Касетні боєприпаси виявили на дитячих майданчиках. Інформацію про постраждалих наразі встановлюють.

Кім показав жахливі наслідки обстрілу комбінату: дивіться відео