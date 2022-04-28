Жодних деталей очільник Миколаївської ОДА не розкрив. Лише зауважив, що росіяни вдарили по будівельному комбінату.
Зауважте ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів на Півдні: ліквідовані майже 50 росіян і 14 їхніх машин
Так російські окупанти "денацифікували" будівельний комбінат у Миколаївській області,
– підписав кадри Кім.
Окупанти вгатили "Смерчами" по місту
- Оперативне командування "Південь" повідомило, що 28 квітня російські окупанти завдали удару по Миколаєву з використанням системи "Смерч".
- Загарбники пошкодили будинки, автівки та крамниці.
- Касетні боєприпаси виявили на дитячих майданчиках. Інформацію про постраждалих наразі встановлюють.
Кім показав жахливі наслідки обстрілу комбінату: дивіться відео