Оперативне командування "Південь" повідомило, що сили ППО збили над морем ворожий БПЛА-розвідник.

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Так, ворожі сили продовжують повітряну розвідку у приморських регіонах. Таким чином росіяни визначають, куди завдавати ударів ракетами.

Ворог продовжує повітряну розвідку з метою подальшого нанесення ракетних ударів. Силами ППО над морем збито ворожий БПЛА-розвідник,

– йдеться в повідомленні.

Ймовірно, саме цей звук могли чути мешканці Одещини та Миколаївщини.

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